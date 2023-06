Crollo a Montefiascone, non si cercano altri dispersi

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Non ci sono altri dispersi nella frana che ha investito la cantina di un ristorante a Montefiascone, nel viterbese. Il bilancio quindi, come viene confermato, è di un morto Paolo Morincasa, proprietario del ristorante, e di un lavorante, probabilmente il cuoco, attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Belcolle.

Sul posto i vigili del fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l'area, i carabinieri e la guardia di finanza. (ANSA).