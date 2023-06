Anlaids Lazio, charity gala il 22 giugno a Terme di Diocleziano

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Al via la nuova campagna di raccolta fondi promossa da Anlaids Lazio per finanziare le attività di prevenzione all'infezione da Hiv, di lotta all'Aids e di sostegno alle persone con HIV. Giovedì 22 giugno alle ore 19:30 si terrà a Roma nel complesso monumentale delle Terme di Diocleziano l'annuale Charity Dinner, serata di gala per sostenere le attività dell'Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids con la partecipazione speciale di Emma Marrone, artista da sempre vicina alle tematiche sociali, che ha scelto di supportare l'evento offrendo al pubblico una sua performance live.

Per l'occasione, l'Associazione Anlaids Lazio e la direzione del Museo Nazionale Romano offriranno a tutti gli ospiti la possibilità unica di visitare la mostra "L'istante e l'eternità.

Tra noi e gli antichi" organizzata negli spazi delle Grandi Aule delle Terme di Diocleziano. Brand del mondo della moda, del lusso e dell'entertainment metteranno a disposizione per l'asta, prodotti e servizi esclusivi il cui ricavato andrà devoluto a favore dell'Associazione per finanziare attività e progetti. Tra i primi nomi confermati ci sono Alessandro Preziosi, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Carlotta Antonelli, Giulia Bevilacqua, Sara Felderbaum, Coco Rebecca Edogamhe, Valeria Golino, Valeria Bilello.

Il Gala Anlaids Lazio ritorna a Roma dopo quattro anni con l'obiettivo chiaro di sensibilizzare tutti nei confronti dell'HIV con campagne di comunicazione ad hoc e per sostenere l'Associazione nella concreta realizzazione di attività sul territorio. Sono tanti i progetti che, grazie all'aiuto dei soci e degli ospiti della serata saranno portati avanti nel Lazio.

Primo tra tutti, il "Progetto Scuole", la campagna di educazione, informazione e prevenzione rivolta agli Istituti Secondari di Secondo Grado della Regione Lazio. Non solo, i fondi verranno impiegati per portare avanti diverse attività realizzate insieme con l'INMI L. Spallanzani, come il progetto "Facciamolo Rapido" o il piano di "Prevenzione&Ascolto" per uno spazio psicologico rivolto alle persone con diagnosi di HIV.

Quest'anno a coordinare il fundraising è Gianluca De Marchi, nuovo Presidente di Anlaids Lazio e Ceo di Urban Vision. (ANSA).