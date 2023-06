Aeronautica, il presidente della Roma vola su un caccia

"Per tanti è il presidente della Roma, ma Dan Friedkin è un grande appassionato di aerei e vola a Pratica di Mare con l'Horsemen Flight Team, unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio in Aeronautica Militare fino al 1960". Lo scrive in un Tweet, con tanto di foto, l'Aeronautica militare, che a Pratica di Mare è impegnata nella manifestazione aerea del centenario della sua nascita.

