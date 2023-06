Incidente a Roma, affidata l'autopsia a Tor Vergata

Verrà svolta oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Manuel morto nell'incidente stradale di Casalpalocco. Il pm titolare dell'indagine, che vede iscritto nel registro degli indagati Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini, ha affidato incarico che per l'esame autoptico che verrà svolto al policlinico di Tor Vergata. Nel procedimento si ipotizzano i reati di omicidio stradale e lesioni. All'inizio della prossima settimana verrà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per procedere con l'esequie.

