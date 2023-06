Il Rome Cavalieri festeggia i suoi primi 60 anni

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, resort di lusso nel cuore della Città Eterna, compie sessant'anni. Inaugurato da Conrad Hilton, il Rome Cavalieri (all'epoca noto come Rome Cavalieri Hilton) ha aperto le sue porte ai viaggiatori internazionali nel giugno 1963, facendo da apripista ad un'ospitalità cosmopolita.

Alessandro Cabella, Managing Director del Rome Cavalieri e Hilton Area General Manager Italy, insieme a Simon Vincent, Executive Vice President and President of Europe Middle East and Africa, Hilton, ha accolto ieri sera i partecipanti di una serata celebrativa dell'anniversario. Circondati dalla bellezza naturalistica dell'esclusivo parco mediterraneo dell'hotel con il suggestivo panorama di Roma dall'alto, c'erano quasi trecento ospiti a bordo piscina, per una cena di gala e un evento glamour con atmosfere degli Swinging Sixties. Dopo un saluto del Direttore Cabella - che ha ricordato i momenti salienti della storia dell'albergo - la serata è proseguita con una cena attorno alla piscina principale, con il menù elaborato dall'Executive Chef Fabio Boschero e il dessert dell'Executive Pastry chef Dario Nuti. A seguire, il clou della serata con la parte dedicata all'intrattenimento, rigorosamente in chiave anni '60: a presentare lo spettacolo c'era l'attore Pino Insegno, che ha lasciato poi il palco alla performance musicale dei The Beatbox, tribute band dei Beatles. I giovani e talentuosi The Beatbox hanno fatto ballare gli ospiti sulle note dei Fab Four.

Nel culmine della serata, i fuochi d'artificio sul cielo di Monte Mario, sullo sfondo della Roma by night. Tra gli ospiti: le attrici Noemi Brando, Eliana Miglio, Angelica Giusto, Anna Ammirati, la produttrice cinematografica Lucy De Crescenzo, l'atleta medaglia olimpica Bruno Mascarenhas, il Presidente della Maison Gattinoni Couture Stefano Dominella, il fashion designer Guillermo Mariotto, l'amministratore delegato della Titanus Massimo Veneziano, e l'amministratore delegato ENIT Ivana Jelinic. (ANSA).