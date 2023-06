'Cancello i post se mi paghi', arrestato 56enne

I carabinieri della stazione di Roma Eur, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 56enne romano, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per tentata rapina aggravata e tentata estorsione.

Le indagini dei carabinieri hanno accertato che l'uomo fosse responsabilie prima della tentata estorsione, avvenuta a maggio del 2021, e successivamente della tentata rapina aggravata, avvenuta lo scorso 26 aprile, compiuta sotto l'abitazione della vittima, un romano di 52 anni. L'uomo avrebbe cercato di farsi consegnare dalla vittima, un'ingente somma di denaro per poter togliere alcuni post, lesivi della reputazione del denunciante, su una nota piattaforma social, senza riuscire nel suo intento.

Nella seconda fase il 56enne si è presentato sotto casa della vittima, armato di coltello ed ha tentato di sottrargli il denaro ed alcuni oggetti d'oro che l'uomo aveva con sé, senza riuscirci nuovamente, grazie all'intervento di alcuni passanti che hanno poi chiamato il 112.

Le indagini dei carabinieri in seguito alla denuncia presentata dalla vittima hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 56enne a cui è stato notificato il provvedimento che ne ha disposto gli arresti domiciliari nel proprio domicilio.