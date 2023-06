Sapori d'Europa a Viterbo per tre giorni

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Al via a Viterbo il viaggio alla scoperta dei sapori dal mondo Il mercato europeo, con 45 stand di eccellenze enogastronomiche e prodotti regionali e internazionali sarà presente fino al 18 giugno nel centro storico di Viterbo con una serie di banchi che partendo da piazza Martiri D Ungheria si snoderanno per via Marconi e piazza Della Repubblica.

Questa mattina alle 11 in via Marconi l'inaugurazione dell'evento.

Al taglio del nastro, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, l'assessore allo sviluppo economico e turismo, Silvio Franco, e quello alle politiche sociali, Patrizia Notaristefano.

Presente anche il consigliere regionale Enrico Panunzi e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

"Per la prima volta il mercato europeo arriva a Viterbo, e per noi è una grande soddisfazione - ha detto la sindaca dopo il taglio del nastro - questo significa che gli imprenditori del commercio italiano percepiscono la voglia che c'è a Viterbo di credere alle novità.

Questo grazie ad una amministrazione che grazie alla sua dinamicità ha dimostrato la sua apertura a nuove idee." Una tre giorni dedicata al gusto, dove i visitatori potranno assaporare tantissimi prodotti provenienti da vari paesi d'Europa.

Ma non solo gastronomia, infatti, sui banchi si potranno trovare anche prodotti dell'artigianato d'oltre confine.

Il mercato sarà aperto dalle 10 alle 24. (ANSA).