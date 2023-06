A Roma arrivano 118 bus ibridi, al via il rinnovo della flotta

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Atac avvia il rinnovo della flotta degli autobus di Roma, presentando questa mattina i primi dei 118 nuovi mezzi ibridi che arriveranno tutti entro luglio. Entro il 2026 i nuovi autobus in città saranno oltre mille, di cui 400 elettrici.

"Non aumenterà il costo del biglietto, per ora è quello che è", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della presentazione dei nuovi bus ibridi ai Fori Imperiali. (ANSA).