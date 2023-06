La Pellicola d'oro, premi speciali a Brilli, De Sica e Giorgi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La Pellicola d'Oro è il premio assegnato alle maestranze e all'artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano, giunto alla sua XIII edizione, La serata-evento del premio si svolgerà il 24 giugno alle 20,30 a Via Veneto con alle spalle Porta Pinciana, sarà condotta da Sabina Stilo e avrà come protagonisti gli artisti e i tecnici votati da una giuria composta da 260 professionisti protagonisti del mondo del cinema e della fiction.

Promosso e realizzato da Enzo De Camillis, Direttore Artistico della Associazione Culturale S.A.S., l'evento è reso possibile grazie alle collaborazione con l'Assessorato a Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, con la Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionale di Roma Capitale, con l'Associazione Via Veneto, con la direttrice artistica de Allegrio e della Fitel Nazionale.

Accanto alle cinquine dei finalisti delle diverse categorie, i cui nomi saranno svelati nel corso della serata, saranno assegnati anche gli speciali premi alla carriera. Quest'anno i premiati sono: Nancy Brilli, Christian De Sica, Eleonora Giorgi.

Per la prima volta il Premio renderà omaggio alle maestranze italiane presenti all'estero grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana e Rai Italia. Hanno già garantito la presenza l'Assessore ai grandi eventi del Comune di Roma l'On. Alessandro Onorato della Cultura On. Miguel Gotor, Mariano Angelucci, il Presidente della commissione Cultura della Camera dei Deputati l'On. Federico Mollicone, la Regione Lazio. Numerosissimi i rappresentanti del mondo del cinema: il direttore della fotografia Roberto Girometti, l'attrice Antonella Fattori, Tiziana Foschi, Maria Pia Calzone, la costumista Graziella Pera, il regista Pierfrancesco Pingitore, il produttore Sergio Giussani, Franco Mariotti e Roberto Natali, il regista Cosimo Gomez, Kaspar Capparoni, Massimo Spano, Mita Medici e tanti altri. (ANSA).