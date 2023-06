Incidente a Roma: fiori e peluche per il piccolo Manuel

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Fiori, peluche e girandole colorate, sono state deposti sul posto dell'incidente dove ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, il bimbo di 5 anni morto in un scontro tra auto a Casal Palocco. "Piccolo angelo sei volato in cielo troppo presto. Proteggi da lassù la tua mamma e la tua sorellina", questo è uno dei tanti bigliettini, lasciato accanto a un girasole.

Continua il via vai delle persone del quartiere, che commosse lasciano giochi e fiori. C'è anche un disegno colorato lasciato da una bimba, che ritrae due bambini accanto a dei fiori a e dei cuori. L'omaggio al piccolo Manuel, sotto un albero, è poco distante dall'asilo dove ieri la madre lo aveva preso prima di avere il terribile incidente. (ANSA).