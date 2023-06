Scontro auto a Roma, ipotesi video per social

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Potrebbero essere stai distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video i ragazzi coinvolti nell'incidente a Roma costato la vita ad un bambino di 5 anni e il ferimento grave della madre e della sorella di tre anni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video - già acquisito dagli investigatori - forse per una challenge su YouTube. (ANSA).