Reflui inquinanti in mare, multe e verbali tra Fondi e Gaeta

(ANSA) - GAETA, 14 GIU - Il personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Gaeta ha individuato un'impresa casearia operante a Fondi sprovvista di qualsivoglia autorizzazione ambientale per il trattamento e lo scarico delle acque reflue provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte e dalla produzione di prodotti caseari, nonché responsabile per un'irregolare gestione delle immissioni inquinanti, direttamente recapitati all'interno di limitrofi canali ed aste fluviali, determinando l'interessamento dell'ambiente marino; inoltre, sono emerse anche violazioni alle norme poste a tutela dell'inquinamento dell'aria e rilevanti infrazioni alla normativa sulla gestione dei fanghi dell'impianto aziendale di trattamento dei reflui: pertanto, al trasgressore è stata irrogata una sanzione amministrativa per 11.500 euro. All'esito di ulteriori controlli nel Comune di Gaeta, sono stati elevati anche 3 distinti processi verbali di illecito amministrativo, di cui 2 puniti nel massimo fino a 20.000 euro, per aver superato i valori limite di emissione fissati per legge, e un ulteriore processo verbale di illecito amministrativo di 3.000 euro per mantenere uno scarico senza osservare le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. (ANSA).