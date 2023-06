Maltempo a Roma, 200 interventi dei vigili del fuoco

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Sono circa 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma, tra il tardo pomeriggio di ieri fino alle prime ore del mattino. Molte le richieste pervenute alla Sala Operativa, dovute al violento nubifragio che si è abbattuto su molte zone della città. Le abbondanti piogge hanno creato disagi con allagamenti di strade, di strutture abitative e sono state diverse le segnalazioni per alberi e rami pericolanti, che hanno riguardato per lo più il quadrante nord e quello sudest della città . Disagi non solo in città ma anche in provincia nella zone a ridosso delle vie Tiburtina, Prenestina oltre ai Castelli Romani. (ANSA).