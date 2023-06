Elia17Baby sui social, 'ho preso 10 anni e rido, tu piangi'

(ANSA) - OLBIA, 14 GIU - Spavaldo e irriverente già in tribunale alla lettura della sentenza di condanna, ma ancora più sprezzante sui social, il trapper romano Elia17Baby, al secolo Elia Di Genova, rischia nuovi guai oltre ai 10 anni di carcere che gli sono stati inflitti ieri a Tempio Pausania per il tentato omicidio di un 35enne di Sassari, Francesco Piu, pugnalato alla schiena la notte del 14 agosto 2022 sulla spiaggia di Marinella, nel golfo di Olbia, e da allora costretto su una sedia a rotelle.

I post sono stati segnalati dalla famiglia Piu all'avvocato di parte civile, Jacopo Merlini, che ha ricevuto l'incarico di procedere con ogni azioni a tutela della vittima.

"Io ho preso 10 anni e rido, te piangi", si legge in una stories di Instagram. E poi ancora:" Ti aspetto con ansia Jeeg Robot, metti le gomme da pioggia", alludendo chiaramente alla invalidità di Francesco Piu. In sottofondo musica che richiama a fatti violenti e a cornice di tutto gesti irrispettosi con il dito medio.

Merlini tiene a precisare che "l'avvocato di parte civile non gioisce mai per l'eventuale condanna dell'imputato, e ciò per una fondamentale questione di rispetto umano". E sugli ultimi fatti dice: "Quanto apparso oggi sui social non abbisogna di commenti: alla profonda tristezza per quanto accaduto se ne aggiunge dell'altra, inutile e gratuita». (ANSA).