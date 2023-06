Caritas, a Roma undici provvedimenti di sfratto al giorno

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Undici provvedimenti di sfratto ogni giorno dell'anno dovuti alla morosità degli inquilini, cinque dei quali eseguiti con l'ausilio della forza pubblica; 14 mila famiglie in graduatoria per un alloggio popolare, con un'attesa media che tocca i dieci anni; mille persone che vivono nei residence per "l'emergenza abitativa" che costano alle casse comunali oltre 25 milioni di euro l'anno; 4 mila sono le famiglie che vivono in occupazioni informali e organizzate; poi ci sono le persone "senza tetto e senza fissa dimora", l'Istat ne ha censite 23.420 nell'Area metropolitana di Roma, la maggior parte nella Capitale. Sono i numeri della questione abitativa nella città di Roma, comune in cui risultano anche oltre 110 mila case sfitte.

"Non è più il tempo per limitarsi al generico grido di allarme, al generico appello alle istituzioni e alle forze politiche. Il tempo che abbiamo dinanzi è ormai quello di una mobilitazione più ampia della città". Così Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, presenta il quaderno di studi "Diritto all'abitare e solidarietà" secondo numero della collana "Sguardi". Un approfondimento sulla questione abitativa dedicato agli animatori parrocchiali con statistiche, aggiornamenti legislativi, esperienze concrete e proposte rivolte alle istituzioni, agli enti locali e alle comunità parrocchiali.

(ANSA).