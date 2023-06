Premio Margutta 2023, Haber, Poggi e Cazzullo tra i vincitori

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Daniela Poggi e Alessandro Haber per il cinema, Ascanio Celestini per il teatro, Eduardo Montefusco per l'imprenditoria, LDA per la musica, Aldo Cazzullo per la letteratura, Tiberio Timperi per la televisione e Filippo Lafontana per la moda: sono i vincitori del Premio Margutta 2023. Il premio, ideato da Giovanni Morabito e giunto alla XXII edizione, verrà consegnato nelle diverse categorie, in una serata di arte e spettacolo, a Roma il 16 giugno alle 20.30 in Via Margutta, durante la XXVI edizione dell'evento ModArt. Da sempre simbolo di creatività e fecondità intellettiva, il Premio Margutta, con presidente onorario il regista Gabriele Salvatores, è rappresentato da una scultura realizzata dall'artista Angela Pellicanò. Durante la serata, condotta dalla presentatrice, autrice e fashion reporter Valeria Oppenheimer, verrà presentata la mostra Icons. Pau e il suo Kaos creativo di scorta dell'artista Pau, leader dei Negrita, che sarà aperta fino al 30 giugno 2023. Confronto tra due filosofie artistiche, moda e arte, intimamente connesse da contaminazioni e ispirazioni vicendevoli, ModArt per la sezione moda, la cui regia è di Luigi Galasso, vedrà sfilare gli abiti di Filippo Lafontana. La sezione Arte, coordinata da Monogramma arte contemporanea di via Margutta 102, direttore artistico Giovanni Morabito, presenterà le performance del Circo Bianco. Anche in questa edizione, il Premio Margutta ha deciso di coinvolgere il mondo dei social, in collaborazione con la società Scatola studio visivo, verranno fatte delle dirette su Instagram: @premio_margutta su facebook Premio Margutta e su TikTok @premiomargutta. ModArt e Premio Margutta 2023 sono realizzati con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, braccio operativo della Fondazione Terzo Pilastro internazionale presieduta da Emmanuele F. M. Emanuele. L'evento ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma e del I Municipio Roma I Centro. (ANSA).