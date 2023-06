Nubifragio a Roma: stop linea metro A, infiltrazioni su linea C

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il nubifragio che si è abbattuto sulla capitale ha causato lo stop della linea metro A. In particolare, informa Atac, si sta intervenendo sulle protezioni elettriche in più punti. I tecnici sono già sul posto.

Inoltre si sono verificate diverse infiltrazioni d'acqua sulle linee metro A e C. Sulla metro C, in particolare, l'acqua piovana ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta. Non ci sono state conseguenze per le persone. L'area è stata subito messa in sicurezza. (ANSA).