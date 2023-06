Nubifragio a Roma, grandine e vento forte

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Ancora un violento nubifragio su Roma con grandine, forte vento, lampi e tuoni. Allagamenti e strade invase dall'acqua sono segnalati in tutta la città da Monte Mario alla Tiburtina, dall'Eur a Labaro. A Ostia si segnala una tromba marina. In mattinata c'era stato un altro violento nubifragio con un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi pericolanti. La protezione civile ieri aveva emesso un'allerta gialla per temporali in varie zone della regione. (ANSA).