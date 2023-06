Incendio in palazzo a Roma, cinque persone indagate

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Cinque indagati per l'incendio del 2 giugno scorso in un palazzo di via Edoardo D'Onofrio nella zona di Colli Aniene a Roma in cui ha perso la vita una persona di 80 anni a causa del fumo inalato.

I pm, cordonasti dall'aggiunto Giovanni Conzo, hanno proceduto all'iscrizione di cinque persone nel fascicolo in cui si procede per disastro, lesioni e omicidio colposi. Gli inquirenti hanno, inoltre, affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo della vittima. (ANSA).