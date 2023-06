Coppia morta a Roma: allarme dopo post su Facebook

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'allarme alle forze dell'ordine è stato dato dopo il post su Facebook di Valerio Savino in cui annunciava la sua morte e quella della compagna Simona Lidulli.

Sulla pagina Facebook della donna compare l'ultimo post di stamani, alla stessa ora del messaggio postato da Savino: Un inequivocabile 'Addio'.

Sotto il post di Valerio Savino, il femminicida poi suicida, in cui annunciava la morte sua e della compagna, molti amici e parenti hanno tentato di dissuaderlo. "Non fare stupidaggini", "Chiamani", "Come possiamo aiutarvi?", si legge in un susseguirsi di preoccupazione e paura di chi, evidentemente, conosceva la coppia. Dalla lettura del post è partita la segnalazione alle forze dell'ordine da parte di parenti e amici, qualcuno ha anche taggato la polizia di Roma Capitale e scritto l'indirizzo pregando di andare a controllare. Poi la tragica notizia data un utente tra i commenti: "Valerio e Simona ci hanno lasciato". (ANSA).