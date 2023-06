Ponte Genova: a luglio il processo per 3 giorni a Roma

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Il processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime) si trasferisce a Roma per tre giorni, dal 17 al 19 luglio. Lo ha deciso il presidente del collegio Paolo Lepri per poter sentire come testimone l'ingegnere Francesco Pisani, allievo di Riccardo Morandi e incaricato nel 2010 da Aspi di progettare i lavori alla pila 9 (quella crollata) progetto però mai fatto. La trasferta si è resa necessaria per le condizioni di salute e l'età avanzata di Pisani. Il perito incaricato dal Tribunale ha stabilito che l'ingegnere non può spostarsi dalla Capitale e non può essere sentito più di due ore al giorno. E così il collegio, i pubblici ministeri e gli avvocati andranno a Roma in quei giorni. Le udienze verranno celebrate nell'aula bunker di Rebibbia. Non è escluso che la trasferta verrà ripetuta a settembre, in base alle esigenze. (ANSA).