'Note per l'Emilia Romagna', concerto di beneficenza a Sacrofano

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - A Sacrofano una serata in musica con artisti locali e band dal vivo per la raccolta di fondi in favore del comune di Faenza colpito dall'alluvione: l'appuntamento è per giovedì 21 giugno alle 19.30 in piazza Serata. La Festa della musica, evento che ricorre ogni anno per celebrare il solstizio d'estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo, raggiunge quest'anno anche Sacrofano, con giovani artisti e band locali pronti a esibirsi dal vivo. Il concerto, a ingresso libero, prevede la partecipazione di Carlo Cocorocchia - tenore, Redie - Lorenzo Milana, Leonardo Bastianelli - pianista, Chris Cornell Tribute Music Box (Cover Band), Galleria d'Arte (cover band), con Giulia Calcagnini in voce e Virginia Mingoli.

"Vogliamo che arrivi forte la nostra vicinanza e il nostro sostegno a tutto il popolo dell'Emilia Romagna, in particolare al Comune di Faenza, dove vive una nostra concittadina, colpita anche lei, insieme alla sua famiglia, dalla terribile alluvione di qualche settimana fa. Siamo lontani fisicamente ma vicini con il cuore e mi fa piace che il nostro pensiero arrivi nel primo giorno d'estate e soprattutto nel giorno della musica, che porta da sempre un messaggio universale di pace. Sacrofano ha un grande cuore", ha detto il sindaco Patrizia Nicolini annunciando la manifestazione, patrocinata dal Comune, organizzata dalla pro loco di Sacrofano, insieme alla protezione civile, alla parrocchia di San Biagio e alle band locali.

Nel corso dell'evento spazio verrà dato alla solidarietà.

Sarà, infatti, possibile donare un personale contributo a favore del Comune di Faenza, colpito dall'alluvione, grazie ad una speciale raccolta fondi. In collegamento il vice sindaco di Faenza Andrea Fabbri.

"Dall'idea di alcune band locali, è partita la macchina organizzativa che ha unito tutti coloro che amano la musica e che vogliono scendere in campo per questa buona causa. Note per l'Emilia Romagna, sarà il nostro modo di dire: Sacrofano c'è!", ha concluso Vanda Braghetta, assessore comunale alla Cultura.

