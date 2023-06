Maltempo in provincia di Roma, 140 interventi dei pompieri

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Sono stati circa 140 gli interventi gestiti dalla Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma tra domenica 11 e lunedi 12 giugno in seguito al maltempo. Le zone più colpite sono state quelle a ridosso dei monti Prenestini. A Palestrina diversi movimenti franosi , rilevante quello in via Colle Belvedere della Stazione, unica strada di accesso per 15 unità abitative liberate dal fango tramite l'utilizzo di un escavatore .Colpiti anche i comuni di Cave e Zagarolo dove il maltempo ha abbattuto diverse piante di media e grossa taglia.

A Roma le richieste di intervento sono legate a danni d'acqua, allagamenti, alberi e rami pericolanti ,a ridosso delle vie Cassia, Flaminia e Tiburtina (ANSA).