Disperso sul Monte Semprevisa, salvato dal soccorso alpino

(ANSA) - LATINA, 12 GIU - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lazio è intervenuto con successo nella notte scorsa per il salvataggio di un escursionista disperso sul Monte Semprevisa. I soccorritori sono stati allertati dopo che un settantaquattrenne di Tivoli ha comunicato di aver smarrito l'orientamento a causa delle avverse condizioni meteorologiche e alle intense precipitazioni che si sono abbattute sull'area. Una squadra di soccorritori è stata immediatamente inviata sul luogo per localizzare e recuperare l'escursionista e, grazie alla profonda conoscenza del territorio, l'anziano è stato rapidamente raggiunto attraverso a un sentiero poco noto.

Infreddolito e bagnato a causa del maltempo, ma in generale in buone condizioni di salute, la squadra di soccorso ha provveduto a rassicurarlo, nutrirlo, scaldarlo e idratarlo adeguatamente, garantendo nel frattempo la sua sicurezza. Successivamente, utilizzando tecniche e attrezzature specifiche, i soccorritori hanno messo in sicurezza il disperso e lo hanno accompagnato in discesa. Una volta raggiunto il punto di raccolta, è stato consegnato al personale medico del servizio 118 per ulteriori accertamenti e cure necessarie poco prima delle 21. (ANSA).