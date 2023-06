Comune di Arce attiva il primo defibrillatore pubblico

(ANSA) - ARCE, 12 GIU - Il Comune di Arce (Frosinone) è da oggi 'cardioprotetto': il sindaco Luigi Germani ha attivato la postazione di emergenza istituita all'entrata della nuova sala teatro di Corso Umberto I, nel pieno centro cittadino. Lì da oggi è presente il primo defibrillatore pubblico ad uso di tutta la collettività. È custodito in una teca dotata di sistema d'allarme e di termoregolazione.

L'apparato è stato donato dall'Associazione Culturale 'ViviAmoArce' che ha raccolto i fondi tra le contrade in occasione della manifestazione 'Il Gonfalone del Gusto'.

Nelle prossime settimane ci sarà l'installazione di un secondo defibrillatore, anche questo donato al Comune: verrà ubicato nella frazione di Isoletta.

Sono in programma alcuni appuntamenti formativi per abilitare all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico cittadini, volontari e personale non sanitario, per fare in modo che la maggior parte delle persone possibile sia in grado di utilizzarlo in caso di emergenza. (ANSA).