Netturbini rimuovono infiorata del Corpus Domini,proteste a Sora

(ANSA) - SORA, 11 GIU - Il sindaco di Sora, nel frusinate, Luca Di Stefano ha chiesto una relazione dettagliata su quanto accaduto la notte scorsa in città dove il personale della municipalizzata 'Sora Ambiente e Salute' ha spazzato le strade rimuovendo anche i tappeti di fiori realizzati come da tradizione dalle associazioni e dalle confraternite in occasione dell'infiorata del Corpus Domini. Con ciò che era rimasto dei petali, i cittadini hanno scritto sul centrale corso Volsci la parola 'Vergogna'.

Da una prima informale ricostruzione pare che tutto sia legato ad un malinteso. Nella serata di sabato una nota del Comune aveva preso atto dell'ondata di maltempo che si era abbattuta in città rovinando il lavoro floreale ormai quasi completato; con quella nota si annullava la manifestazione. Ma nella notte le associazioni hanno realizzato un nuovo tappeto di petali, pronto per la processione della domenica. Solo che nessuno ne aveva informato gli addetti alle pulizie di 'Sora Ambiente e Salute' i quali all'alba hanno proceduto alla spazzatura e lavatura delle strade. Rimuovendo tutto.

Il sindaco in questi giorni non è in città: si trova in Canada per fare visita alla numerosissima comunità di emigranti sorani che si trova concentrata a Vaughan, Monteral, Windsor. Ha chiesto agli uffici una relazione dettagliata prima del suo rientro (ANSA).