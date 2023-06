Bolsena si colora per il Corpus Domini

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Bolsena si veste di colori per l'infiorata del Corpus Domini. Quella del piccolo comune vicino Viterbo è una tra le più belle infiorate di tutto il Lazio.

Centinaia di abitanti del posto hanno lavorato tutta la notte per preparare il caratteristico percorso floreale su cui è poi passata la processione del Corpus Domini.

Tantissimi i turisti arrivati da tutta la provincia per ammirare le oltre cinquanta opere realizzate rigorosamente con petali di fiori, sale, sabbia e altri materiali naturali.

I disegni, tutti a tema religioso, sono stati realizzati lungo un percorso che, partendo dalla chiesa di Santa Caterina si snodava per le piccole strade del paese fino ad arrivare alla rocca Monaldeschi di Cervara, conosciuta dai bolsenesi come il castello. Tra le più belle opere realizzate quella in prossimità di porta fiorentina che raffigurava una veduta della città sormontata dalla rocca.

Alle 18 la processione del Corpus Domini ha concluso la manifestazione religiosa. (ANSA).