Antichi mulini Ninfa, presentato intervento di valorizzazione

(ANSA) - CISTERNA DI LATINA, 10 GIU - Doppio appuntamento questa mattina ai Giardini di Ninfa dove, oltre alla presentazione dell'intervento di valorizzazione e restauro conservativo dell'area degli antichi mulini, realizzato con il contributo della Regione Lazio, i giovani allievi della scuola Holden hanno letto i loro racconti inediti nati nella splendida cornice del Giardino, frutto della terza edizione della collaborazione tra la Fondazione Caetani e la scuola torinese fondata da Alessandro Baricco. "Il restauro conservativo è importante per due motivi -ha spiegato il presidente della Fondazione Caetani Massimo Amodio- Uno di carattere storico, che mostra che in questo sito si produce energia da circa mille anni da fonti rinnovabili; il secondo è di carattere sociale, dato che questo edificio e queste macchine sono state da sempre condivise dalla famiglia Caetani con le comunità locali". Poi, sulla collaborazione con la Scuola Holden: «È indubbio l'interesse che la Fondazione nutre rispetto alle arti letterarie. Il Giardino di Ninfa rientra nella rete dei Parchi letterari ed è dedicato alla figura di Marguerite Chapin, sposa al già compositore Roffredo Caetani: pertanto, l'attività nel mondo delle arti non può che rappresentare uno dei nostri focus». (ANSA).