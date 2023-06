Video riapre speranza su disabile scomparso. Il padre, 'è vivo'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Siamo convinti che questa sia la volta buona: lo Stato si svegli e faccia ciò che deve per cercare nostro figlio. Con questo video le nostre anime si sono riaccese: siamo convinti che Daniele sia ancora vivo". È quanto afferma Francesco Potenzoni, il padre del giovane affetto da autismo che scomparve nella stazione della metropolitana di Termini, a Roma il 10 giugno del 2015.

A riaccendere la speranza dei familiari del giovane è un video, finito sui social e pubblicato sui siti del Corriere della Sera e di Repubblica, in cui compare un uomo molto somigliante al ragazzo scomparso otto anni fa. Il legale e il criminologo che seguono la famiglia presenteranno a breve una denuncia per chiedere in primo luogo alla Polizia Postale di acquisire quel video per analizzarlo e cercare di ricostruire quando e dove è stato girato. (ANSA).