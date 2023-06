Via alla realizzazione della metropolitana leggera di Frosinone

(ANSA) - FROSINONE, 09 GIU - La giunta comunale di Frosinone ha approvato il quadro economico e finanziario del progetto per la realizzazione della cosiddetta metropolitana leggera: in termini tecnici una rete di 'Bus Rapid Transit' cioè tradizionali circolari su gomma che si muovono solo all'interno di corsie preferenziali in modo da aumentare la velocità dei collegamenti raggiungendo tempi simili a quelli di una metropolitana su rotaia.

Il progetto verrà finanziato con 5,5 milioni di euro interamente coperti con fondi del Pnrr. Verranno usati per l'acquisto di bus urbani ad emissioni zero con alimentazione interamente elettrica.

La giunta del sindaco Riccardo Mastrangeli ha disposto la sottoscrizione della convenzione Consip per procedere all'acquisto dei bus ed affidare i servizi tecnici previsti dal progetto. I tempi d'attuazione stimati sono di otto mesi oltre gli imprevisti. (ANSA).