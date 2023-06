Tennis: parte al Tevere Remo il torneo internazionale femminile

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Il tennis, quello femminile, torna protagonista nella Capitale. A pochi giorni dalla fine degli Internazionali d'Italia, a Roma, sui campi del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dal 12 al 18 giugno, scatta il torneo internazionale ITF con la sua XVIII edizione, intitolata anche quest'anno Bmw Roma Cup.

Dopo la passata edizione che ha celebrato i 150 anni del Sodalizio più antico di Roma, gli ISA, Impianti Sportivi dell'Acqua Acetosa, sono pronti ad accogliere le migliori giocatrici internazionali, assieme al gran numero di appassionati del tennis. Il montepremi, confermato anche per questa edizione a 60.000 dollari, attirerà le professioniste della racchetta con una classifica ricompresa tra le prime 70 e 200 del mondo nel tabellone principale. Nel main draw compaiono come prime 4 teste di serie: l'italiana Lucia Bronzetti che pochi giorni fa ha conquistato il suo primo trofeo WTA 250 a Rabat portando la sua posizione in classifica WTA a quota 72, la giapponese Moyuka Uchijima che lo scorso novembre ha raggiunto il suo best ranking mondiale nel singolare, nr 104, la francese di origine serba Kristina Mladenovic oggi 166 in classifica WTA e il cui migliore anno è stato il 2017 anno in cui vince il suo primo titolo Premier della carriera a San Pietroburgo, gioca i quarti di Finale del Roland Garros che gli consente di raggiungere la posizione n. 10 nel ranking mondiale,e la francese Chloè Paquet con all'attivo 6 titoli nel singolare e 1 nel doppio nel circuito ITF oggi n.181. Molte giovani promesse della racchetta, poi diventate stelle del ranking mondiale, si sono date battaglia su questa terra rossa: Andrea Pektovic, Maria Teresa Torro-Flores, l'olandese Arantxa Rus, Timea Bacsinszky, Zarina Dyas, Alizè Cornet e le azzurre di Fed Cup Karina Knapp, Camila Giorgi e Martina Caregaro, Elena Rybakina vincitrice nel 2022 a Wimbledon e quest'anno Regina degli Internazionali BNL d'Italia. Tutti gli incontri del torneo saranno visibili in streaming sul sito https://live.itftennis.com/en/live-streams/.

Il torneo nasce 19 anni fa, su impulso del maestro Piero Marchiani e dei dirigenti dell'epoca, come coronamento di una stagione di straordinari successi nel tennis giovanile femminile. (ANSA).