Roma:patto Comune-Retake, 'iniziative condivise per decoro'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - La Giunta capitolina ha approvato la delibera dell'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi relativa allo schema di protocollo d'intesa tra Roma Capitale, Ama, Atac e Retake Roma per il decoro urbano nella città di Roma. Il documento è stato sottoscritto in Campidoglio. Il protocollo disciplina la collaborazione per iniziative di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni di proprietà comunale. Lo rende noto il Campidoglio. Il protocollo prevede di individuare un certo numero di aree, e di organizzare ed eseguire un evento di riqualificazione, nel quale i soggetti coinvolti intervengono ognuno per le proprie competenze, garantendone la manutenzione ordinaria attraverso i Regolamenti e i contratti di servizio.

Tra gli interventi previsti c'è il recupero di spazi urbani per la socialità, la cancellazione di scritte vandaliche, rimozione di affissioni abusive dalla segnaletica e dai muri, verniciatura delle parti murarie non sottoposte a vincoli, recinzioni e cancelli. Ma anche l'eliminazione delle erbe infestanti, la riqualificazione degli arredi urbani, la valorizzazione artistica di aree degradate, lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti urbani su strada e piazze, il coinvolgimento di persone destinate a lavori socialmente utili, le attività di educazione e formazione ed eventi di aggregazione e inclusione sociale, anche per offrire opportunità di impegno civico alle persone più svantaggiate attraverso l'attivazione di tirocini di inserimento lavorativo.

Roma Capitale si impegna ad avviare e presiedere un tavolo permanente di co-programmazione e co-gestione per lo svolgimento degli interventi sulle aree. Ama si occuperà, tra l'altro, della raccolta dei rifiuti differenziati e non a conclusione di ogni intervento e della promozione di una campagna di comunicazione congiunta. Atac si impegna a prevedere, nelle iniziative vicine alle stazioni metro, l'attivazione di iniziative e interventi di pulizia straordinaria e di ripristino di decoro. (ANSA).