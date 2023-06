Da Ozpetek a Boni e Pennacchi all'Ambra Jovinelli

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Da Alessio Boni, che dopo Don Chisciotte e Molière si misura con l'Iliade, la "guerra di tutte le guerre", a Luigi Lo Cascio diretto da Marco Tullio Giordana nell'omaggio a Pier Paolo Pasolini di Pa'. E poi Andrea Pennacchi con l'Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni "riscritto" da Marco Baliani. Fino alla nuova avventura teatrale di Ferzan Ozpetek, che dopo il successo di Mine Vaganti, porta in scena un'altra sua pellicola come Magnifica presenza. "Di cui - sorride il produttore Marco Balsamo - non sappiamo nulla, perché è tutto ancora nella testa di Ferzan".

È la nuova stagione del Teatro Ambra Jovinelli, che con 18 titoli in cartellone da ottobre a maggio, racconta la direttrice artistica Fabrizia Pompilio, punta "su un intrattenimento intelligente, su uno spettacolo colto, ma anche molto popolare, alla ricerca di nuova drammaturgia e nuovi linguaggi o di riscritture di opere classiche ma sempre in chiave inedita. Per noi sarà la stagione del consolidamento del nostro ruolo nel panorama teatrale - prosegue - Dopo il periodo terribile della pandemia, per noi il 2022-2023 finalmente è stata la stagione della ripresa. Anzi, la media di incassi è stata la più alta mai registrata". Sotto lo slogan Nice People, ad inaugurare il cartellone il 18 ottobre è dunque Agosto a Osage County di Tracy Letts diretta e interpretata da Filippo Dini con Anna Bonaiuto. Teresa Mannino con Il giaguaro mi guarda tutto storto apre invece la lunga carrellata di stand up tutte al femminile con anche Andrea Delogu con 40 e sto, Geppi Cucciari in Perfetta di Mattia Torre, Paola Minaccioni in Stupida Show!, Francesca Reggiani in Spettacolare (voce del verbo). Tra i protagonisti ecco poi Silvio Orlando, Massimo Dapporto e Antonello Fassari, Francesco Montanari e Cristiano Caccamo, Francesco Pannofino, Arturo Cirillo, Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, Serena Dandini.

(ANSA).