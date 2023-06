Ricostruzione nel Reatino, incontro Castelli-Rinaldi-Trancassini

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La ricostruzione e la riparazione economico-sociale del cratere reatino del sisma del 2016 è stata al centro di un incontro, avvenuto questa mattina a Roma, tra il Commissario straordinario alla riparazione e alla ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, il deputato e coordinatore regionale del Lazio di FdI, Paolo Trancassini e l'assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

"Abbiamo esaminato le criticità che sinora hanno rallentando la ricostruzione. In particolare, abbiamo analizzato la situazione relativa ad Amatrice e ad Accumoli e, presso quest'ultimo comune, sabato mattina mi recherò in visita insieme all'assessore Rinaldi. Con Trancassini e Rinaldi - ha detto il Commissario Castelli a margine della riunione - abbiamo inoltre condiviso il fatto che la riparazione e il rilancio socioeconomico sono elementi centrali per il destino dei borghi terremotati. Proprio in quest'ottica, abbiamo concordato rispetto alla necessità di integrare e arricchire il plafond di risorse di NextAppennino e di chiedere il completo finanziamento del piano di accessibilità al cratere. La viabilità, infatti, è una precondizione necessaria per poter riattivare la vitalità dei territori e delle loro comunità".

Per il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Lazio Paolo Trancassini, "stiamo lavorando intensamente per velocizzare la ricostruzione delle aree interne e promuovere il rilancio socioeconomico dei nostri territori. Un lavoro di squadra messo in moto grazie alla nostra filiera istituzionale: finalmente il Governo Meloni sta dando massima attenzione e massimo impegno per imprimere un'accelerazione sia alla ricostruzione che al percorso di rinascita e rivitalizzazione del tessuto socio economico dei territori" Per l'assessore alla Ricostruzione Rinaldi, "Ricostruzione e riparazione devono viaggiare insieme - aggiunge Rinaldi - e, proprio a proposito dello sviluppo socioeconomico del reatino, sarà molto importante riuscire a riallocare le risorse di NextAppennino destinate alle nostre imprese che non sono state assegnate. Su questo mi auguro di dare già a breve novità positive". (ANSA).