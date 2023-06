Quinto Meeting Noi Rete Donne

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Si è tenuto a Roma il quinto Meeting di Noi Rete Donne, la rete nazionale fondata da Marisa Cinciari Rodano e Daniela Carlà che da oltre un decennio sostiene la Democrazia Paritaria perseguendo l'obiettivo di una adeguata partecipazione femminile ai vertici e in generale negli organi decisionali, di natura pubblica e privata, in tutti i settori: dalla cultura alla scienza, dal diritto alla politica all'economia. Noi Rete Donne opera a livello nazionale ed europeo allo scopo di studiare e proporre correzioni al sistema sul piano normativo e culturale. Tutte le attività sono pubblicate nel sito www.noidonne.org.

''Sono infatti ancora molti i fattori che ostacolano la presenza delle donne, negando al Paese importanti contributi e preziose competenze che sarebbero utili soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo attraversando.

La nostra rete, che conta circa 500 adesioni oltre a numerose amiche e simpatizzanti, è trasversale e totalmente autofinanziata; opera esclusivamente a titolo volontario e gratuito per garantire autonomia e indipendenza. Lo stesso Meeting del 5 giugno, come i precedenti e come tutte le iniziative, non ha accettato patrocini o sponsor. Così come è espressione della nostra libertà la scelta, rinnovata quest'anno, di non invitare le tante amiche parlamentari ed elette, con le quali coltiviamo costanti collaborazioni sui temi affrontati attraverso i momenti di studio e confronto che organizziamo continuamente durante l'anno'', spiega una nota.

Il quinto Meeting nazionale (Roma, Villa Torlonia, 5 giugno 2023), organizzato all'insegna della convivialità, è stato occasione di incontro e di proficui scambi in presenza tra le aderenti a Noi Rete Donne: accademiche, giornaliste, imprenditrici, scrittrici, dirigenti dello Stato e di impresa, esperte in vari settori e libere professioniste, avvocate e magistrate. Solo per fare alcuni nomi: Tindara Addabbo, Giovanna Badalassi, Marina Calloni, Marina Di Muzio, Elisa Giomi, Linda Giuva, Gabriella Luccioli, Marilù Mastrogiovanni, Tiziana Stallone, Elisabetta Stefanelli, Fiorenza Taricone, Alessandra Volpe. (ANSA).