I giovani scrittori della scuola Holden al Giardino di Ninfa

(ANSA) - CISTERNA DI LATINA, 08 GIU - Il Giardino di Ninfa ancora una volta un luogo di ispirazione per quattro giovani scrittori. Ha inizio oggi, il soggiorno letterario degli studenti della Scuola Holden di Torino che tornano a Ninfa per il terzo anno consecutivo.

I ragazzi, accompagnati dalla docente e scrittrice Ilaria Rossetti, sono ospiti della Fondazione Roffredo Caetani fino a domenica 11 giugno e avranno la possibilità di lavorare e scrivere lasciandosi ispirare dal Giardino di Ninfa e di confrontarsi sulla figura di Marguerite Chapin Caetani e sull'importanza delle riviste letterarie "Commerce" e "Botteghe Oscure".

Nel corso del soggiorno gli studenti incontreranno, tra gli altri, il direttore artistico del Parco Letterario Marguerite Chapin, Clemente Pernarella, ed il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio.

Il tema scelto per i racconti che i ragazzi dovranno scrivere in questi giorni e che presenteranno nel corso di un reading, quest'anno è "Uomo e natura, da Virgilio a Calvino". (ANSA).