Gambizzarono un uomo in un appartamento a Roma, due arrestati

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il 22 febbraio scorso gambizzarono un uomo all'interno del suo appartamento a Roma, nella zona Tufello. Per questa vicenda gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno arrestato due uomini, entrambi romani di 46 a 37 anni, per l'accusa di tentato omicidio.

Gli investigatori con l'ausilio di personale dell'Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico e della Scientifica hanno effettuato una indagine anche attraverso servizi di osservazione ed intercettazioni che han permesso di risalire in poco tempo all'identità dei due soggetti.

Per i due, all'esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, è stata disposta la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati del reato di tentato omicidio. (ANSA).