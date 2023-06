Bimbi botanici il 10 e l'11 giugno a Roma

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Due giorni di gioco e apprendimento nella natura per bambini e famiglie in collaborazione con il museo Orto botanico di Roma e con il patrocinio del Comune di Roma, assessorato Ambiente, tra cacce al tesoro magiche e botaniche, giochi sensoriali, sessioni di giardinaggio, laboratori di educazione ambientale, lezioni su api e impollinatori, laboratori su biodiversità e tanto altro. E' la prima edizione di "Bambini Botanici" che si terrà proprio all'Orto Botanico della Capitale dalle 9.00 alle 19.00 di sabato 10 e domenica 11 giugno. Prevede l'accesso gratuito per i bambini fino agli 11 anni .

Nasce a Roma 'La scuola del verde dei bambini', nuovo progetto dedicato ai giovanissimi sviluppato a margine della XII edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, che promuoverà iniziative di esplorazione e riflessione sull'importanza dell'ambiente naturale specificamente dedicate giovanissimi.

"La nostra intenzione è di fare di 'Bambini Botanici', se il pubblico lo apprezzerà, un appuntamento ricorrente - spiega Gaia Zadra, ideatrice e direttrice del Festival del Verde e del Paesaggio - come occasione di riflessione, relazione e festa in cui grandi e piccoli si possano ritrovare per scoprire che insieme possiamo fare moltissimo per la difesa del pianeta.

Perché sono le piccole azioni ripetute nel quotidiano che poi diventano postura esistenziale".

Molte le proposte: si va dal gioco a tappe 'Alle radici degli alberi' per riconoscerne provenienza e super poteri, alla Caccia al tesoro e alle sessioni di letture teatrali o ancora scoprire le tracce di fate e draghi con un Gioco dell'Oca o creare la propria bacchetta magica. Bambini e ragazzi potranno poi vestire i panni di investigatori speciali cercando le tracce lasciate dagli organismi che abitano l'Orto Botanico o ancora disegnare con acquerelli e matite la natura immaginaria, ascoltare cosa dicono gli alberi, costruire con elementi naturali creature fatate. O ancora imparare a conoscere le api selvatiche e i bombi, le loro piante e fiori preferiti dove fanno casa. (ANSA).