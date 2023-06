Accoltellò un poliziotto a Frosinone, catturato in Catalogna

(ANSA) - FROSINONE, 07 GIU - La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra ha comunicato alla Squadra Mobile di Frosinone di avere arrestato l'uomo di nazionalità albanese ricercato dal 23 dicembre scorso per avere accoltellato un poliziotto durante una discussione nata da banali motivi di traffico in via Puccini nella parte bassa del capoluogo ciociaro.

Il ricercato si nascondeva a Salou nella comunità autonoma spagnola della Catalogna dove utilizzava una falsa identità romena. A segnalarne la possibile presenza in Catalogna erano stati gli investigatori del questore Domenico Condello nello scorso mese di mese di aprile dopo avere individuato alcune tracce nell'ambito di un'altra indagine avviata nel capoluogo.

Sul ricercato pendeva un mandato internazionale di cattura.

