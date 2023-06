Rocca: "Ridaremo il patrocinio al Roma Pride se chiedono scusa"

La Regione Lazio è pronta a ridare il patrocinio al Pride se Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride chiederà scusa: "Colamarino chieda scusa per la strumentalizzazione e la manipolazione, e immediatamente ridaremo il patrocinio. Ma non c'è spazio di mediazione per l'utero in affitto", quindi cancellando la parte dedicata alla pratica dell'utero in affitto.

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della conferenza internazionale "The forest factor" organizzata dall'Arma dei carabinieri presso la facoltà di Architettura all'università Roma Tre.

"Il gay pride dovrebbe essere la festa di tutti, io mi ero raccomandato di non rivendicare posizioni che potessero essere lesive della morale comune. Tutti abbiamo posizioni diverse e sensibilità da rispettare. Quello che è in gioco quando si parla del Pride è la dignità di ogni essere umano e i diritti di ogni essere umano. Questo pensavo fosse l'aspetto al centro del gay pride, non una pratica che la corte di Cassazione ha definito degradante e lesiva dei diritti delle donne". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, arrivando alla Conferenza internazionale "The ForerstFactor" organizzata dall'Arma dei carabinieri.