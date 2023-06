Presi con 100 kg di Marijuana, tre arresti nel Viterbese

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Stavano spacchettando 100 chili di cristalli di Marijuana, arrestate tre persone dai carabinieri di Montalto di Castro. L'hanno preso con le mani nel sacco. Si tratta di un pregiudicato di Montalto di Castro in provincia di Viterbo che è stato colto sul fatto dai militari dell'arma mentre stava spacchettando un intero pancale di uno stupefacente detto Kief ottenuto dalla essicazione e la lavorazione dei fiori della pianta di Marijuana.

L'uomo era già da tempo sotto osservazione da parte dei carabinieri. La svolta ieri quando i militari dell'arma lo hanno colto sul fatto mentre insieme a due complici stava scartando uno strano pancale carico di pacchetti. Alla richiesta di spiegazioni sul contenuto, l'uomo ha risposto ai militari che i pacchi contenevano ricambi dell'aspirapolvere Folletto.

Ovviamente un successivo esame ha rivelato che i pacchi, venti in totale e del peso di 5 chilogrammi ciascuno, contenevano polvere di Marijuana, chiamata in gergo Kief. Si tratta di uno stupefacente in polvere ottenuto da una particolare lavorazione a cui vengono sottoposte le infiorescenze della pianta. Va sottolineato il fatto che questo tipo di droga non era mai stato sequestrato nella zona del litorale.

Per i due complici la procura di Civitavecchia ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere di Civitavecchia. Per il terzo invece sono scattati gli arresti domiciliari attesa di convalida del gip. (ANSA).