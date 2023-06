Snaitech insieme a Plastic Free per la lotta all'inquinamento

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Giornata di volontariato aziendale per Snaitech, che, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, la ricorrenza istituita dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) per sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia della Terra, ha promosso tre appuntamenti in partnership con Plastic Free, associazione punto di riferimento in Italia per la lotta all'inquinamento da plastica e la tutela dell'ambiente. In particolare, gli appuntamenti sono stato dedicati alla raccolta della plastica abbandonata e hanno coinvolto i colleghi delle tre sedi italiane dell'azienda: Milano, Roma e Porcari (Lucca). Nella giornata di oggi i volontari della sede di Milano si sono recati presso il Parco Panza per contribuire alla pulizia della loro città con un'azione condivisa e dagli effetti immediati. "Abbiamo voluto confermare anche per quest'anno il nostro supporto a Plastic Free in occasione di una ricorrenza che non può e non deve passare inosservata, la Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita nel 1972 e tuttora in grado di unire la popolazione di tutto il mondo in un unico, grande invito alla salvaguardia del nostro pianeta - ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. - I drammatici fenomeni meteorologici delle scorse settimane ci hanno restituito l'ennesima conferma dell'urgenza della situazione ambientale, un'emergenza che deve necessariamente portare ad azioni mirate, concrete, partecipate. Per questa ragione, siamo felici che le nostre persone abbiano accolto ancora una volta con grande entusiasmo la possibilità di contribuire in maniera attiva alla tutela dell'ambiente grazie alla pulizia delle aree verdi delle rispettive città, coinvolgendo in questa attività anche le proprie famiglie". (ANSA).