Nuova stagione al Brancaccio, da Cuccarini a Siani

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Lorella Cuccarini con il ritorno di Rapunzel, Alessandro Siani regista del musical da Mare fuori e nel one man show Extra libertà, Arturo Brachetti in Cabaret con Diana Del Bufalo, Simone Cristicchi con Franciscus - Il folle che parlava agli uccelli, su San Francesco D'Assisi, grandi classici come Sister Act e Chicago, Saranno famosi, Grease insieme a titoli più recenti come Vlad - Dracula, La Divina Commedia e Elvis - Il musical. Sono solo alcuni degli spettacoli del cartellone 2023-2024 del teatro Brancaccio di Roma, che avrà tra i grandi protagonisti anche Edoardo Leo, Virginia Raffaele, Pio e Amedeo, Stefano De Martino. "Veniamo da una bellissima stagione (toccate le 170mila presenze), in netto recupero da quella precedente, siamo tornati quasi ai livelli pre covid" spiega il direttore artistico Alessandro Longobardi. Ad aprire (17 ottobre-12 novembre) sarà Cabaret - Il musical diretto da Luciano Cannito insieme a Arturo Brachetti, anche coprotagonista con Diana del Bufalo. "Il nostro Cabaret sarà un po' trasgressivo, molto spettacolare, colorato e avrà delle sorprese scenografiche inedite non solo per l'Italia ma per il mondo" dice Brachetti. Poi sarà la volta delle due regie di Chiara Noschese: Sister Act il musical (dal 14 al 19 novembre) e dal 29 novembre al 10 dicembre per Chicago. Lorella Cuccarini, reduce dal successo di Amici, torna a dare volto alla perfida Gothel in Rapunzel il musical (15 dicembre-7 gennaio). "Già l'anno scorso abbiamo ricevuto grande calore - spiega l'attrice e showgirl - e dopo tre anni di chiusura dei teatri per il covid è stata una boccata d'aria fresca". Dal 27 febbraio al 10 marzo c'è una delle grandi novità della stagione, Mare fuori Il musical con la regia di Alessandro Siani e un cast che comprende alcuni interpreti della serie, come Antonio Orefice e Salahudin Tijani Imrana: "Attraverso questi ragazzi si possono inviare dei messaggi importanti" spiega Siani, che sarà anche in scena dal 26 al 28 gennaio con il suo Extra libertà Live tour 2024. (ANSA).