Serie A: Spezia e Verona allo spareggio per la salvezza

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Atalanta e Roma in Europa League, Juventus in Conference, a meno di provvedimenti dell'Uefa, spareggio salvezza tra Verona e Spezia. Sono questi i responsi dell'ultima giornata della Serie A, quella che ha consegnato il terzo scudetto della sua storia al Napoli, città anche oggi pazza di gioia. La sfida diretta per la salvezza è stata determinata dalle sconfitte del Verona a San Siro con il Milan (doppietta di Rafa Leao e lacrime di tanti, nel dopopartita, per l'addio a Ibrahimovic) e dello Spezia all'Olimpico contro la Roma. A sancire il successo romanista, forse a quel punto insperato, dei giallorossi è stato un rigore trasformato all'88' da Dybala. L'Atalanta ha chiuso al quinto posto col 5-2 sul Monza, mentre la Juve è rimasta settima nonostante la vittoria 1-0 a Udine. A Lecce, il Bologna si è imposto 3-2. (ANSA).