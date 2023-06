Roma, il Consiglio di Stato riapre i chioschi di Capocotta

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Con un decreto cautelare il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza di marzo che impediva di prorogare ancora la gestione dei chioschi" di Capocotta, che dunque potranno lavorare per la stagione estiva. Ne dà notizia Francesco Carpano, consigliere di Azione di Roma Capitale. "Per fortuna - aggiunge - ci hanno pensato i giudici a inizio giugno a risolvere la situazione di Capocotta, almeno per quest'estate, dopo i pasticci e i ritardi del Campidoglio".

"È una buona notizia per i romani, per la sicurezza delle persone e per il prezioso ecosistema dunale - prosegue - perché i gestori dei chioschi si occupano anche di salvamento, pulizia e tutela ambientale e non si capisce quale sarebbe stato il piano B di un'amministrazione che ha agito con colpevole ritardo e senza una doverosa programmazione. Ora il Campidoglio, che ha in carico Capocotta - dice ancora Carpano - faccia finalmente il bando che gli stessi gestori chiedono da dieci anni, per cui anche noi eravamo in piazza pochi giorni fa e cominci soprattutto a far capire a tutti che visione ha del suo mare e se vuole riprendersi o no la Delega al Litorale che è rimasta in una sorta di limbo, perché nonostante i proclami del Municipio X e il voto di un anno fa della maggioranza a guida Pd, il Campidoglio dello stesso colore politico non se l'è mai ripresa.

Speriamo che sia l'ultima estate di scaricabarile - conclude il consigliere di Azione - ritardi e incapacità di gestione delle spiagge libere, che ancora oggi ad Ostia in molti casi sono senza salvamento e pulizia". (ANSA).