Pnrr, forum all'ANSA con il presidente del Lazio Rocca

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sarà il protagonista di un Forum con l'ANSA che sarà trasmesso in streaming su Ansa.it domani alle 11.

Nell'incontro si parlerà del Piano nazionale di ripresa e resilienza in particolare per quanto riguarda i riflessi sulla Regione, ma anche di questioni nazionali. Il presidente Rocca sarà intervistato dal direttore dell'ANSA Luigi Contu negli studi dell'agenzia, in via della Dataria a Roma. (ANSA).