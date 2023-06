I tifosi ringraziano la Roma 'avete onorato la maglia'

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Poco prima del fischio d'inizio i sessantamila dell'Olimpico di Roma-Spezia hanno voluto ringraziare la squadra giallorossa nonostante la sconfitta in Europa League. Tantissimi gli striscioni comparsi nell'impianto.

Su tutti i due esposti in Sud. "143 minuti di battaglia, avete onorato Roma e la nostra maglia. Grazie di tutto ragazzi" e "mister e giocatori portano la croce, As Roma insieme a noi fuori la voce", si legge in Curva, mentre in tribuna Tevere il riferimento è all'arbitraggio di Taylor. "Mancò il rigore, non il valore" e poi ancora "grazie ragazzi l'avete onorata" e "non c'è sconfitta che possa scalfire la nostra forza". (ANSA).