Al via nuova edizione passeggiata 'Premi Nobel' al Nomentano

Al via una nuova edizione della passeggiata per conoscere i "Premi Nobel" italiani che hanno abitato nel quartiere Nomentano.

Il quartiere, nato fuori dalle Mura Aureliane ed istituito ufficialmente nel 1921, si è sviluppato soprattutto come zona residenziale, elegante, ricca di villini, caratteristici degli anni Venti e Trenta, realizzati da famosi architetti.

"Andremo quindi alla scoperta dei suoi più famosi abitanti, conosceremo le loro storie e racconteremo la nascita e lo sviluppo del quartiere", spiegano gli organizzatori.

L'iniziativa, che si terrà domenica 18 giugno, rientra nell'ambito del protocollo d'intesa con il Municipio II, con il supporto dell'assessorato alla Mobilità, il Touring Club e insieme al "Comitato Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt".