Al via 16 cantieri per restyling Viterbo, anche una ciclabile

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - La sindaca di Viterbo Chiara Frontini annuncia l'apertura nei prossimi mesi di 16 cantieri che cambieranno il volto della città. Questa mattina in Comune la presentazione del piano dei lavori. Sul piatto quasi 17 milioni di euro. Dalla pista ciclabile per un totale di trenta chilometri alla realizzazione del percorso per la passeggiata ecologica intorno alle mura castellane, passando per il piano di riqualificazione della frazione di Bagnaia, gli interventi di restauro delle antiche "scuole rosse" o il piano di efficientamento energetico degli alloggi popolari delle case minime in via San Paolo e del quartiere Carmine. Gli altri cantieri riguarderanno, l'ammodernamento del campo scuola, il recupero della chiesa di Sant'Orsola, il rifacimento della facciata e del tetto del palazzo del Podestà, il consolidamento dell'antica torre Bacarozza. Infine, due nuovi parcheggi e un servizio di bike sharing che toccherà le frazioni de La Quercia, Bagnaia e il quartiere Santa Barbara.

Tutto questo senza contare i due cantieri già aperti nel capoluogo, a piazza del Plebiscito e via Matteotti.

I lavori saranno effettuati con i soldi provenienti dai fondi Pnrr, il finanziamento europeo per il progetto Vetus Urbs, risalente al 2017 e i fondi europei stanziati per il borgo e la piazza di Bagnaia, sede della famosa Villa Lante.

"Si tratta di sedici finanziamenti mirati - ha spiegato la sindaca Frontini - quattordici dei quali provenienti dal Pnrr, uno con quello stanziato per la riqualificazione di Bagnaia e l'ultimo con il finanziamento per il progetto Vetus Urbs.

Iniziare i cantieri entro i termini previsti è stata una corsa contro il tempo, ma questa corsa la stiamo vincendo, perché non basta avere i soldi, bisogna anche spenderli". (ANSA).