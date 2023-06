Totti-Blasi: giudice, i 4 Rolex a disposizione di entrambi

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Dovranno rimanere nella disposizione sia di Ilary Blasi che di Francesco Totti i quattro Rolex al centro di una vera e propria "guerra" tra l'ex calciatore della Roma e la show girl. È quanto stabilito dal giudice del tribunale civile di Roma esprimendosi nella causa "possessoria".

Quanto stabilito non riguarda la proprietà ma il possesso degli orologi, la cui restituzione era stata sollecitata dall'ex capitano giallorosso. In base a quanto si apprende adesso tocca alle parti trovare una intesa per l'uso dei Rolex che in questo momento sono nella disponibilità della Blasi. Chiusa questa fase della vicenda, adesso ciascuna delle parti potrà impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio. (ANSA).